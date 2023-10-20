Дюмфрис: «Веду переговоры с «Интером» по контракту»

Нидерландский защитник Дензел Дюмфрис заявил о том, что ведет переговоры с руководством миланского «Интера» о подписании нового трудового договора.

«Сейчас мы обсуждаем новое соглашение. Переговоры ведутся полным ходом, и я хочу остаться в клубе. В «Интере» чувствую себя, как дома», - цитирует футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

Срок действующего контракта Дензела с «нерадзурри» истекает летом 2025 года.

27-летний защитник перешел в миланский топ-клуб в августе 2021 года. Трансферная стоимость Дензела оценивается в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Дюмфрис провел семь матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.