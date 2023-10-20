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Чемпионат Италии. Серия А

Журналист заявил, что в «Интере» есть футболист-гей

20 Октября 2023 • 07:56 Комментировать (1)

Журналист Фабрицио Корона заявил, что за миланский «Интер» выступает футболист с нетрадиционной ориентацией.

«Я уже писал в своих соцсетях, что в «Интере» есть футболист-гей. Больше не могу ничего сказать по этому поводу, поскольку у меня могут быть неприятности. Думаю, во всех футбольных клубах мира есть такие игроки, но просто никто не признается», - передает слова инсайдера Tendenze Di Viaggio.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Интер» набрал 19 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В ближайшем поединке Серии А «нерадзурри» встретятся с «Торино». Матч состоится 21 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фабрицио Корона
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ингерман
20 Октября 2023 в 08:38
ай абубеть.. как дальше жить-та.. хе-хе.. )))
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