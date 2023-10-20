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Чемпионат Италии. Серия А

Пропавший нападающий «Милана» найден спустя две недели

20 Октября 2023 • 07:26 Комментировать

Нападающий «Милана» Эмиль Робак, который находится в аренде в шведском клубе «Норчёппинг», найден спустя две недели после пропажи. Все это время игрок не выходил на связь считался пропавшим без вести.

«Мы сегодня встретимся с Эмилем, все хорошо. Больше ничего не буду говорить по этой ситуации», - передает слова спортивного директора клуба Expressen.

Напомним, что Робак перебрался в шведскую команду на правах аренды в марте нынешнего года. С того момента 20-летний футболист принял участие всего в трех поединках «Норчёппинга».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Эмиль Робак
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