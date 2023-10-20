Пропавший нападающий «Милана» найден спустя две недели

Нападающий «Милана» Эмиль Робак, который находится в аренде в шведском клубе «Норчёппинг», найден спустя две недели после пропажи. Все это время игрок не выходил на связь считался пропавшим без вести.

«Мы сегодня встретимся с Эмилем, все хорошо. Больше ничего не буду говорить по этой ситуации», - передает слова спортивного директора клуба Expressen.

Напомним, что Робак перебрался в шведскую команду на правах аренды в марте нынешнего года. С того момента 20-летний футболист принял участие всего в трех поединках «Норчёппинга».