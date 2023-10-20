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Чемпионат Италии. Серия А

​Фрей: «Такой голкипер, как Меньян, всегда приносит очки»

20 Октября 2023 • 01:31 Комментировать

В девятом туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сразиться с «Ювентусом», но Майк Меньян, основной голкипер клуба, пропустит игру из-за дисквалификации. Бывший вратарь миланского «Интера» Себастьян Фрей, пропустивший шесть мячей за матч от «Милана» в 2001 году, уверен в том, что это очень серьезная потеря.

- Хороший голкипер, такой, как Меньян, приносит команде семь-девять очков за сезон. Это его статистика и она может стать ключевой для Скудетто. Но и от Зоммера я жду такой же статистики, - цитирует слова Фрея pianetamilan.it.

«Милан» и «Ювентус» сыграют между собой в воскресенье.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Себастьян Фрей Майк Меньян
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