Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с Жозе Моуринью на должность нового главного тренера после ухода Карло Анчелотти по окончании сезона, который должен возглавить сборную Бразилии, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, имея наставника итальянской «Ромы» является самым предпочтильным среди всех кандидатов.

Напомним, что контракт 60-летнего специалиста с римским клубом истекает в конце нынешнего сезона.

Моуринью возглавлял «королевский» клуб с 2010 по 2013 год и привёл его к триуфму в чемпионате Испании в сезоне-2011/12.