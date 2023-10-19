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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью — главный кандидат на должность главного тренера «Реала» после ухода Анчелотти слухи

19 Октября 2023 • 21:33 Комментировать (1)

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с Жозе Моуринью на должность нового главного тренера после ухода Карло Анчелотти по окончании сезона, который должен возглавить сборную Бразилии, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, имея наставника итальянской «Ромы» является самым предпочтильным среди всех кандидатов.

Напомним, что контракт 60-летнего специалиста с римским клубом истекает в конце нынешнего сезона.

Моуринью возглавлял «королевский» клуб с 2010 по 2013 год и привёл его к триуфму в чемпионате Испании в сезоне-2011/12.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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ингерман
19 Октября 2023 в 21:41
ай у черчеса шансав больше да и тренир он палучшее.. кхе-кхе.. )))
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