В «Наполи» высказались о ситуации с контрактом Осимхена

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о ситуации с контрактом нападающего Виктора Осимхена.

«Мы устно договорились о новом соглашении в августе, тогда, если что-то изменится, то это будет на его стороне… но жизнь продолжается.

Контракт Виктора истекает в июне 2025 года, время ещё есть .

Напомню… Я продал Кулибали в «Челси» за год до окончания его контракта», - приводит слова де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Осимхен принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.