Фаджоли сможет помочь «Ювентусу» в последнем туре Серии А

Стало известно, в каком матче сможет вернуться на поле дисквалифицированный полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли.

По информации Gazzetta dello Sport, хавбек, отстранённый на семь месяцев за игру на ставках, отстранён от футбольной деятельности до 20 мая 2024 года. Это означает, что игрок сможет помочь своему коллективу в последнем матче сезона итальянской Серии А против «Монцы», который состоится 26 мая.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Фаджоли провёл шесть матчей в футболке «бьянконери», в которых отдал одну результативную передачу.