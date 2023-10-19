​Итальяно: «Сожаления о «Наполи»? Нет, на их стадионе я выиграл четыре раза из пяти»

Винченцо Итальяно летом связывали с «Наполи», но специалист продолжил тренировать «Фиорентину». Сам специалист дал комментарий на этот счёт.

«Сожалею ли я о том, что не перешёл в «Наполи»? Нет. Это стадион, на котором я побеждал четыре раза из пяти», - сказал Итальяно.

«Мне бы хотелось улучшить прошлогодний результат в виде седьмого-восьмого места. Победа в Неаполе вселила в нас важную веру», - цитирует Итальяно La Stampa.

Напомним, что «Фиорентина» обыграла «Наполи» на выезде со счётом 3:1 почти две недели назад.

На текущий момент «Фиорентина» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.