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Чемпионат Италии. Серия А

Барбоза: Алексей Миранчук может играть в любой команде мира

19 Октября 2023 • 15:24 Комментировать
Аталанта
...
Дженоа
22.10 19:00

Португальский агент Паулу Барбоза поделился комментарием о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Миранчук — отличный футболист, он прекрасно может играть в любой европейской команде, в любой команде мира. Алексею нужно найти своего тренера, который будет ему доверять, вот и все», — приводит слова Барбозы портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний хавбек принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Паулу Барбоза Алексей Миранчук
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