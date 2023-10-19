Барбоза: Алексей Миранчук может играть в любой команде мира

Португальский агент Паулу Барбоза поделился комментарием о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Миранчук — отличный футболист, он прекрасно может играть в любой европейской команде, в любой команде мира. Алексею нужно найти своего тренера, который будет ему доверять, вот и все», — приводит слова Барбозы портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний хавбек принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в девять миллионов евро.