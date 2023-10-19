«Хочу творить историю»: Конте высказался о будущем

Известный итальянский тренер Антонио Конте сказал несколько слов по поводу своего будущего .

«Я будущем я хотел бы оказаться в ситуации, когда я смогу творить историю, в том числе на европейском уровне.

Где я будут искать работу – в Италии или за рубежом? Когда находишься за границей, осознаёшь красоту нашей страны, но я не знаю», - сказал Конте в программе Belve.

Напомним, что последним клубом в карьере Антонио Конте был «Тоттенхэм». Должность главного тренера в лондонском клубе итальянский специалист покинул весной на фоне плохих результатов команды.

​Конте назвал два клуба, где хотел бы поработать