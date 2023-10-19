Известный итальянский тренер Антонио Конте поставил себе оценку.

«Оценить себе как футболиста? На 8 из 10. А как тренер я оценил бы себя на 8,5. Но я ещё молод и могу повысить эту оценку», - сказал Конте в программе Belve на RAI TV.

«Когда я играл, у меня была хорошая техника, но мой талант был не таким, как у Алессандро дель Пьеро или Зинедина Зидана», - добавил Конте.

Антонио Конте уже больше полугода находится без работы. В конце марта итальянский специалист покинул должность главного тренера «Тоттенхэма».

Напомним, что недавно Конте слухи связывали с «Наполи».