​Возвращение Куадрадо ожидается к матчу с «Ромой»

Возвращение в строй колумбийского полузащитника миланского «Интера» Хуана Куадрадо ожидается уже в конце октября. Куадрадо получил травму в начале сентября в игре за сборную Колумбии, но уже практически оправился от повреждения.

Тем не менее, в ближайших двух матчах «Интера» он принимать участия не будет, команда Симоне Индзаги сыграет сперва в чемпионате с «Торино», а затем в Лиге чемпионов - и эти матчи Куадрадо еще пропустит. А вот в игре с «Ромой» в следующее воскресенье, 29 октября, он уже должен появиться на поле, сообщает fcinter1908.it.

Сейчас «Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.