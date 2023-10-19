Влаховича заметили в Мадриде – форварда связывают с «Реалом»

Нападающий Душан Влахович на днях был замечен в Мадриде. Это наводит на мысли о возможном переходе сербского футболиста в «Реал», пишет TodoFichajes.

Слухи уже давно связывают Влаховича с «Реалом». Гранд Ла Лиги как раз ищет качественного игрока на позицию центрального форварда.

В сезоне 2023/2024 Душан Влахович провёл за «Ювентус» шесть матчей. В них сербский футболист записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

Действующий контракт Влаховича в Турине рассчитан до средины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 70 миллионов евро.