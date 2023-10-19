​Барцальи: «Мальдини всегда был моим идеалом защитника»

Бывший оборонец туринского «Ювентуса» Андреа Барцальи рассказал о том, кто вдохновлял его и кому он стремился подражать в бытность свою игроком. Свою игровую карьеру Андреа закончил в 2019 году.

- Я стал профессиональным игроком в семнадцать лет, и тогда мне больше нравились нападающие. В частности, я поклонялся Марко ван Бастену. Но со временем мои предпочтения начали меняться, особенно в свете того, как у нас, в Италии, защитная школа. И Паоло Мальдини всегда казался мне главным защитником Италии. Топ - всем топам топ, - цитирует слова бывшего игрока «Ювентуса» pianetamilan.it.