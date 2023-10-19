Конте: «Я никогда не носил парик»

Известный итальянский тренер Антонио Конте дал комментарий по поводу своих волос. По словам специалиста, ему никогда не приходилось носить парик.
«Если мне что-то в себе не нравилось, так это мои волосы. Я никогда не носил парик. Я просто поехал в Торонто и сделал трансплантацию», - сказал Конте, чьи слова приводит Futbol Italiano.
В настоящий момент Антонио Конте не имеет клубной прописки. В конце марта итальянец покинул должность главного тренера «Тоттенхэма». Недавно слухи связывали Конте с «Наполи», но, судя по всему, переговоры не завершились успехом.
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