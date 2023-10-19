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Чемпионат Италии. Серия А

​Маротта считает «Ювентус» фаворитом Серии А

19 Октября 2023 • 13:27 Комментировать

Администратор миланского «Интера» Джузеппе Маротта считает фаворитом Серии А свой бывший клуб «Ювентус», несмотря на то, что сейчас тот идет в турнирной таблице только третьим. Маротта пояснил, почему видит именно «Ювентус» фаворитом чемпионата:

- Когда я работал в «Ювентусе», то мы с Антонио Конте уже выигрывали чемпионат в год без еврокубков. Опыт показывает, что отсутствие европейских турниров - это преимущество. Вот почему я считаю «Ювентус» фаворитом сезона, - цитирует слова Маротты pianetamilan.it.

В девятом туре итальянского чемпионата «Ювентус» сыграет с «Миланом».


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джузеппе Маротта
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