Агент рассказал о состоянии Миранчука перед матчем с «Дженоа»

Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался о подготовке полузащитника Алексея Миранчука к следующему поединку «Аталанты» в чемпионате Италии.

«Алексей во вторник уже был в Милане, а сейчас вовсю готовится с командой к воскресному матчу с «Дженоа». Его состояние в норме, Лешу ничего не беспокоит, и все у него хорошо», - приводятся слова агента на страницах Sport24.

Напомним, что Миранчук принял участие в недавнем товарищеском поединке сборной России против Кении. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

В текущем розыгрыше Серии А 28-летний полузащитник провел два поединка без результативных действий.