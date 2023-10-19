«Ювентус» выбрал новую трансферную цель

Бразильский полузащитник Луис Энрике, правами на которого владеет севильский «Бетис», находится в сфере интересов одного из топ-клубов чемпионата Италии. По сведениям Todofichajes, подписать 22-летнего южноамериканца желает туринский «Ювентус».

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Энрике составляет 15 миллионов евро. Трудовое соглашение игрока с «Бетисом» рассчитано до конца июня 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании бразильский полузащитник провел три поединка. Энрике отметился одной результативной передачей за севильскую команду.