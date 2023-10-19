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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» хочет купить звёздного защитника «Милана»

19 Октября 2023 • 11:11 Комментировать

Фланговый защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес может покинуть Италию и вернуться на родину, где его хочет видеть «ПСЖ». Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Парижский гранд планирует начать переговоры с «россонери» в ближайшие месяцы. Эрнандес оценивается в 60 миллионов евро. Защитник связан трудовыми обязательствами с миланским клубом до конца июня 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 26-летний футболист поучаствовал в семи матчах, забил один гол и получил пять желтых карточек.

После восьми туров Лиги 1 «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице.

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Милан ПСЖ Тео Эрнандес трансферы футбола - зима 2024
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