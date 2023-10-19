Маротта: «Никто в «Интере» не вспоминает о Лукаку»

Гендиректор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался касательно бельгийского центрфорварда Ромелу Лукаку, ныне выступающего на правах аренды за столичную «Рому».

«Ромелу – это уже наше прошлое. Он был с нами раньше, но это время прошло. Сейчас уже никто не думает и не вспоминает о нем в клубе», - передает слова руководителя La Gazzetta dello Sport.

В общей сложности Ромелу провел в миланском гранде три сезона. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии 30-летний бельгиец провел 25 поединков за «нерадзурри», в которых забил десять голов (два – с пенальти) и отметился шестью результативными передачами.