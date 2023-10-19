В «Интере» высказались о трансфере нападающего Тареми

Гендиректор миланского «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о возможном трансфере иранского нападающего Мехди Тареми, принадлежащего «Порту».

«Тареми станет игроком «Интера» в январе? Не думаю. Но мы рассматриваем каждую возможность. Многие футболисты хотят перейти в наш клуб. Взгляните на тех же Тюрама, Павара или Зоммера», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо.

Тареми выступает за «Порту» с лета 2020 года. Срок действующего контракта между 31-летним нападающим и клубом рассчитан до конца июня следующего года. Трансферная стоимость иранца составляет 18 миллионов евро.