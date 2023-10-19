​Робак «потерялся» - не приходит на тренировки «Норрчепинга» уже две недели

Потерялся форвард «Милана» Эмиль Робак, отданный в аренду в шведский «Норрчепинг». Вот уже две недели как он не появляется на тренировках. В клубе пока что относятся к этому спокойно, даже с некоторой долей юмора - он чувствуется в комментарии спортивного директора клуба Тони Мартинссона.

- Мы хотим знать, что он в порядке и не нуждается в нашей помощи. Жаль, что не можем связаться с ним, но что поделать? Ждем его тут. Мы найдем план, который подойдет всем. Мы надеемся, что еще увидим его с нами, хотя не видели его уже четырнадцать дней, - цитирует слова Тони Мартинссона pianetamilan.it.