Димарко – о том, как Лукаку помешал ему забить в финале ЛЧ: «Не могу говорить об этом в эфире»

Левый защитник «Интера» Федерико Димарко ответил на вопрос об эпизоде из матча финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Нерадзурри» уступили «горожанам» с минимальным счётом, упустив возможность впервые за 13 лет выиграть самый престижный еврокубок. Команда Симоне Индзаги была в шаге от ответного гола, но удар Димарко в пустой угол ворот Эдерсона пришёлся в Ромелу Лукаку.

«Что я думал в тот момент? Давайте я расскажу об этом попозже. Не могу говорить такое в прямом эфире», – ответил в интервью итальянский футболист, цитируемый журналистом Альфредо Педуллой.

Напомним, что Ромелу Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды из «Челси». В настоящий момент бельгиец арендован «Ромой».