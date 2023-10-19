Маротта: «Лаутаро действительно хочет остаться в «Интере» – он совсем не такой, как Шкриньяр»

Джузеппе Маротта, занимающий должность генерального директора «Интера», вновь высказался о ситуации с новым контрактом Лаутаро Мартинеса.

В «Интере» неоднократно заявляли о намерении в ближайшее время продлить договор с аргентинским форвардом. Сам Мартинес также признавался, что готов связать будущее с клубом.

Маротта сравнил 26-летнего нападающего с Миланом Шкриньяром, который ушёл в «ПСЖ» свободным агентом: «Лаутаро хочет остаться и продлить контракт. Он совсем не такой, как Шкриньяр, и если он говорит, что хочет остаться, то это действительно так. Мы достигли серьёзного прогресса в переговорах. Я считаю Лаутаро лучшим игроком Серии А на сегодняшний день», – поведал в интервью Gazzetta dello Sport Маротта, не сдерживавший себя в критике словацкого защитника.