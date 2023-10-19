​Юнус Муса: «Присутствие Пулишича помогает мне»

Новобранец итальянского «Милана» Юнус Муса признал, что присутствие в команде другого игрока американской сборной, Кристиана Пулишича, значительно помогает ему адаптироваться в новых условиях. Пулишич также перебрался в «Милан» минувшим летом, ранее он выступал за лондонский «Челси»:

- Очень хорошо, что рядом есть Кристиан, мы давно знакомы. Раньше мы обсуждали перспективу выступления в одном клубе, и вот она неожиданно реализовалась. Я держал его в курсе всех своих переговоров с «Миланом», - цитирует слова Муса pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» сразится с «Ювентусом».