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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «Шкриньяр делал вид, что хочет продлить контракт, а сам думал о другом»

19 Октября 2023 • 01:25 Комментировать
ПСЖ
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Страсбург
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21.10 18:00

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением об уходе Милана Шкриньяра.

По ходу прошлого сезона словацкий защитник вёл переговоры с «нерадзурри» о новом контракте, однако так и не подписал соглашение – вместо этого он заключил предварительный договор с «ПСЖ», который вступил в силу в июле.

«Шкриньяр делал вид, что хочет продлить контракт с «Интером», но, как в итоге выяснилось, думал совсем о другом. Это очень разочаровало. Своим поведением он обидел клуб. Он мог подписать сделку, если бы ему это было нужно, но постоянно говорил «нет», – цитирует инсайдер Николо Скира гендиректора «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Джузеппе Маротта Милан Шкриньяр
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