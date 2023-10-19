Маротта: «Шкриньяр делал вид, что хочет продлить контракт, а сам думал о другом»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением об уходе Милана Шкриньяра.

По ходу прошлого сезона словацкий защитник вёл переговоры с «нерадзурри» о новом контракте, однако так и не подписал соглашение – вместо этого он заключил предварительный договор с «ПСЖ», который вступил в силу в июле.

«Шкриньяр делал вид, что хочет продлить контракт с «Интером», но, как в итоге выяснилось, думал совсем о другом. Это очень разочаровало. Своим поведением он обидел клуб. Он мог подписать сделку, если бы ему это было нужно, но постоянно говорил «нет», – цитирует инсайдер Николо Скира гендиректора «Интера».