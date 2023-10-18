Агент Азмуна: Мы ничего не знаем про возможные ставки Сердара на лошадей

Агент нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна Арманд Дурн высказался о том, что его клиента подозревают в совершении ставок на лошадей.

Агент отметил, что ничего не знает об этой ситуации.

«Но широко известно, что Азмун относится к лошадям с большой любовью, и у него их очень много в Иране. Так что Сердар любит смотреть, как скачут лошади примерно так же, как любит смотреть футбольные матчи», - приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что форвард делал ставки на домашнем стадионе «Ромы», за которую он выступает в этом сезоне на правах аренды.