​Юнус Муса: «Пытался позвонить Гаттузо, но не дозвонился»

Американский футболист Юнус Муса перебрался минувшим летом из испанской «Валенсии», где его какое-то время тренировал Дженнаро Гаттузо, в «Милан». По его словам, он пытался поговорить с Гаттузо и посоветоваться с ним насчет трансфера в «Милан», ведь Гаттузо в прошлом и выступал за «россонери», и даже успел потренировать клуб. Но Муса не смог дозвониться:

- Я думаю, что он сменил номер. Я пытался позвонить, но не смог дозвониться, - цитирует слова Муса pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с туринским «Ювентусом».