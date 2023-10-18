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Чемпионат Италии. Серия А

​Скончалась болельщица «Кальяри», угодившая под колёса автомобиля сразу после игры с «Ромой»

18 Октября 2023 • 19:59 Комментировать

Итальянский «Кальяри» крупно проиграл в восьмом туре чемпионата Италии в матче с «Ромой», но на этом неприятности не закончились. Сразу после игры расстроенные поклонники клуба начали расходиться по домам, и для 61-летней Личии Моччи это стало последней прогулкой в жизни.

Погруженная в невеселые мысли насчет любимого клуба, по-прежнему не ведающего вкуса побед в нынешнем сезоне, она угодила под колеса автомобиля. В тяжелейшем состоянии женщину доставили в больницу, но сейчас, спустя десять дней, она скончалась. Пресс-служба клуба выразила свои соболезнования родным Личии.

Что до невнимательного водителя, то его «турнирная ситуация» в смысле потенциальной величины  наказания сейчас серьезно ухудшается.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Кальяри
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