Итальянский «Кальяри» крупно проиграл в восьмом туре чемпионата Италии в матче с «Ромой», но на этом неприятности не закончились. Сразу после игры расстроенные поклонники клуба начали расходиться по домам, и для 61-летней Личии Моччи это стало последней прогулкой в жизни.

Погруженная в невеселые мысли насчет любимого клуба, по-прежнему не ведающего вкуса побед в нынешнем сезоне, она угодила под колеса автомобиля. В тяжелейшем состоянии женщину доставили в больницу, но сейчас, спустя десять дней, она скончалась. Пресс-служба клуба выразила свои соболезнования родным Личии.

Что до невнимательного водителя, то его «турнирная ситуация» в смысле потенциальной величины наказания сейчас серьезно ухудшается.