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Чемпионат Италии. Серия А

​Агент польского игрока хочет засудить «Бенфику» на 350 тысяч евро

18 Октября 2023 • 19:51 Комментировать

Касса португальской «Бенфики» может облегчиться на 350 тысяч евро, на эту сумму претендует Даниэль Вебер, который в 2019 года помогал осуществить трансфер Павла Давидовича из лиссабонского клуба в итальянскую «Верону».

Тогда «Бенфика» заработала на продаже польского игрока три с половиной миллиона евро, Вебер рассчитывал на свои десять процентов, но вместо этого увидел то, что у нас называется «кукиш». И теперь он судится с лиссабонцами, имея большие шансы на победу, сообщает derbyderbyderby.it.

Любопытно, что Давидович не провел в основной команде «Бенфики» ни одного матча, а вот в «Вероне» пришелся ко двору и выступает по сей день.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Верона Павел Давидович
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