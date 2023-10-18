​Агент польского игрока хочет засудить «Бенфику» на 350 тысяч евро

Касса португальской «Бенфики» может облегчиться на 350 тысяч евро, на эту сумму претендует Даниэль Вебер, который в 2019 года помогал осуществить трансфер Павла Давидовича из лиссабонского клуба в итальянскую «Верону».

Тогда «Бенфика» заработала на продаже польского игрока три с половиной миллиона евро, Вебер рассчитывал на свои десять процентов, но вместо этого увидел то, что у нас называется «кукиш». И теперь он судится с лиссабонцами, имея большие шансы на победу, сообщает derbyderbyderby.it.

Любопытно, что Давидович не провел в основной команде «Бенфики» ни одного матча, а вот в «Вероне» пришелся ко двору и выступает по сей день.