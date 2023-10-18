​Муса: «Пиоли помогает мне на каждой тренировке»

Американский футболист Юнус Муса перебрался в «Милан» минувшим летом, клуб заплатил за него солидные двадцать миллионов евро - больше, чем принято в «Милане» в последние годы. Он рассказал журналистам о том, как складываются его взаимоотношения с наставником клуба Стефано Пиоли.

- Я играю именно на той позиций, на которой хочу играть. Каждый день тренер помогает мне советами, мы общаемся на каждой тренировке и я чувствую, как прогрессирую, - цитирует слова Муса pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет с туринским «Ювентусом».