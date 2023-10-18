​Юнус Муса: «Цель «Милана» - Скудетто»

Новичок «Милана» Юнус Муса, перешедший летом из испанской «Валенсии» за двадцать миллионов евро, подтвердил, что «Милан» нацеливается на Скудетто в текущем сезоне. Сейчас «россонери» лидируют в турнирной таблице чемпионата, но в следующем туре им предстоит поединок с туринским «Ювентусом»:

- После поражения в дерби можно было расплакаться, а можно было взять себя в руки и отреагировать. Мы отреагировали. У нас есть цель, выиграть Скудетто. Мы должны быть амбициозными, - цитирует слова Муса pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» выигрывал Скудетто в прошлом, 2022 году.