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Чемпионат Италии. Серия А

​Юнус Муса: «Цель «Милана» - Скудетто»

18 Октября 2023 • 17:41 Комментировать

Новичок «Милана» Юнус Муса, перешедший летом из испанской «Валенсии» за двадцать миллионов евро, подтвердил, что «Милан» нацеливается на Скудетто в текущем сезоне. Сейчас «россонери» лидируют в турнирной таблице чемпионата, но в следующем туре им предстоит поединок с туринским «Ювентусом»:

- После поражения в дерби можно было расплакаться, а можно было взять себя в руки и отреагировать. Мы отреагировали. У нас есть цель, выиграть Скудетто. Мы должны быть амбициозными, - цитирует слова Муса pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» выигрывал Скудетто в прошлом, 2022 году.

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Милан Юнус Муса
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