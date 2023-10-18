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Чемпионат Италии. Серия А

​Балотелли: «Можно сравнивать игроков, но не так, как Ибрагимович»

18 Октября 2023 • 17:06 Комментировать

Известный итальянский футболист Марио Балотелли дал ещё один комментарий насчёт слов Златана Ибрагимовича.

Как известно, Ибрагимович не постеснялся сказать, что Балотелли упустил все возможности в своей карьере. В ответ экс-форвард «Милана» ранее опубликовал фото с трофеем Лиги чемпионов, который Златан, в отличие от него, не выигрывал.

«У каждого может быть своё мнение. Я могу думать, что Роналдо был сильнее Марадоны. Можно сравнивать игроков, но не так, как Ибрагимович», - сказал Балотелли, чьи слова приводит SportFace.

Марио Балотелли становился победителем Лиги чемпионов в 2010 году, когда играл за «Интер».
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Марио Балотелли Златан Ибрагимович
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