​Балотелли: «Можно сравнивать игроков, но не так, как Ибрагимович»

Известный итальянский футболист Марио Балотелли дал ещё один комментарий насчёт слов Златана Ибрагимовича.

Как известно, Ибрагимович не постеснялся сказать, что Балотелли упустил все возможности в своей карьере. В ответ экс-форвард «Милана» ранее опубликовал фото с трофеем Лиги чемпионов, который Златан, в отличие от него, не выигрывал.

«У каждого может быть своё мнение. Я могу думать, что Роналдо был сильнее Марадоны. Можно сравнивать игроков, но не так, как Ибрагимович», - сказал Балотелли, чьи слова приводит SportFace.

Марио Балотелли становился победителем Лиги чемпионов в 2010 году, когда играл за «Интер».