Карпин высказался о ситуации Миранчука в «Аталанте»

Рулевой «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился мнением о карьере полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«У Алексея эта ситуация затянулась. Пора сменить команду? Это к нему. Он взрослый человек и сам решает, что делать с карьерой. Мне бы хотелось, чтобы он играл как можно чаще», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

В прошлом сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино», отметившись четырьмя голами и пятью ассистами в 29 поединках Серии А. В текущем розыгрыше чемпионата Италии Алексей провел всего два матча за «Аталанту».