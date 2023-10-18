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Чемпионат Италии. Серия А

​Игроку «Ювентуса» поступали угрозы из-за огромных долгов на ставках

18 Октября 2023 • 11:19 Комментировать

Накануне стало известно о том, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли был дисквалифицирован на семь месяцев за ставки. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в ходе допроса футболист признавался, что из-за ставок он влез в долги на 2,7 миллиона евро. Люди, которым Фаджоли был должен, угрожали «переломать ему ноги», поэтому игроку приходилось занимать деньги у одноклубников под предлогом желания купить новые часы.

Николо Фаджоли 22 года, он является воспитанником «Ювентуса». В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Николо Фаджоли
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