​Игроку «Ювентуса» поступали угрозы из-за огромных долгов на ставках

Накануне стало известно о том, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли был дисквалифицирован на семь месяцев за ставки. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в ходе допроса футболист признавался, что из-за ставок он влез в долги на 2,7 миллиона евро. Люди, которым Фаджоли был должен, угрожали «переломать ему ноги», поэтому игроку приходилось занимать деньги у одноклубников под предлогом желания купить новые часы.

Николо Фаджоли 22 года, он является воспитанником «Ювентуса». В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей на партнёра.