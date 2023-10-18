Игрок «Ювентуса» Фаджоли высказался о дисквалификации за ставки

Полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли высказался касательно своей дисквалификации за ставки на спорт.

«Я хотел начать извиняться перед болельщиками после своего проступка. Однако меня шокируют новости в СМИ, которые полны неправдивых подробностей. Это делается для того, чтобы выставить меня в плохом свете. Скоро я сам расскажу все в деталях», - передает слова футболиста инсайдер Николо Скира посредством социальных сетей.

22-летний полузащитник провел в нынешнем сезоне чемпионата Италии шесть поединков, в которых отметился одной результативной передачей.