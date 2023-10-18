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Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло ответил на просьбу спрогнозировать матч между «Миланом» и «Ювентусом»

18 Октября 2023 • 02:25 Комментировать

Центральным матчем очередного, девятого тура чемпионата Италии станет поединок между «Миланом» и «Ювентусом», и своим мнением о нем поделился Фабио Капелло - человек, тренировавший в прошлом оба упомянутых клуба. Он предложил не торопиться с прогнозами, так как многое будет зависеть от того, в каком состоянии вернутся игроки из сборных.

- Еще слишком рано говорить об этом. Надо посмотреть, в каком состоянии вернутся игроки из сборных. Это крайне важно. Пока что можно сказать, что «Милан» пришел в себя после поражения в дерби, это очевидно, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло Ювентус
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