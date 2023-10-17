​В возрасте 38 лет умерла бывшая невеста Балотелли

Скончалась Тэбби Браун, бывшая невеста итальянского нападающего Марио Балотелли. Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Ей было 38 лет, причины случившегося пока что не сообщаются.

Родившаяся в Лондоне Тэбби работала моделью, в том числе и для «горячих» изданий вроде Playboy. Участвовала в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Canon, Virgin Atlantic, AX и Lynx. Помимо романтической связи с Балотелли, у нее были близкие отношения также с Рахимом Стерлингом.

Новость об ее смерти опечалила и мир музыки также - у девушки были обширные связи и там.