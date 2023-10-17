Балотелли продолжает удивляться «атаке» со стороны Ибрагимовича

Марио Балотелли продолжает переживать «удаленную» перепалку со Златаном Ибрагимовичем - его, очевидно, очень серьезно задели слова игрока, которого он считал если не другом, то уж точно приятелем.

- Странно, что Златан решил атаковать меня без всякой причины, публично. Леау обладает задатками гения, в этом смысле я с ним согласен. То, что он считает Леау сильнее меня, не задевает, мне безразлично. Просто удивлен, разве я давал повод? Он ведь сам себя считает Богом. Я опубликовал фото с победой в Лиге чемпионов чтобы напомнить ему, что тоже выступал в важных матчах, - цитирует слова Балотелли pianetamilan.it.