Капелло пояснил, как пандемия помогла «Милану» вырасти

Знаменитый бывший наставник «Милана» Фабио Капелло рассказал, как период пандемии способствовал росту итальянского клуба, который перед пандемией представлял собой достаточно неважное зрелище.

- Молодые игроки «Милана» смогли вырасти во время пандемии, потому что играли важные матчи без давления. Кроме того, в ходе пандемии, играя без зрителей, они лучше слышали указания Стефано Пиоли, что невозможно сейчас, при переполненных трибунах, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Напомним, что в сезоне 2021/2022 «Милан» выиграл чемпионский титул после одиннадцатилетнего перерыва.