Бывший нападающий «Лацио» и молодежной сборной Италии Игор Протти специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о важности грядущего матча «скуадры адзурры» против команды Англии.

«Матч против Англии очень важен для сборной Италии, вся страна готовится болеть за команду Лучано Спаллетти и верит в успех. Очень жаль, что не может помочь команде Чиро Иммобиле, это большая проблема для нас. Надеюсь, Скамакка сумеет проявить себя в самый нужный момент, для него это большой шанс и большой вызов», - рассказал Протти нашему корреспонденту.

Напомним, что менее часа остаётся до стартового свистка в матче англичан и итальянцев. Текстовую трансляцию грядущей игры проведёт наш сайт.

Ранее в сборной Италии назвали стартовый состав на игру.