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Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло: «Я пытался отговорить Берлускони от приглашения Роналдо»

17 Октября 2023 • 20:44 Комментировать

Итальянский специалист Фабио Капелло, тренировавший в прошлом «Милан», рассказал о том, как в 2007 году с ним советовался бывший владелец клуба Сильвио Берлускони, спрашивавший мнение Фабио по поводу приобретения бразильского нападающего Роналдо.

Капелло пытался отговорить его делать это, но Сильвио поступил по-своему:

- Берлускони позвал меня спросить мое мнение про него. Я ответил, что это пустая затея, так как он думает лишь о женщинах. Берлускони поблагодарил меня, а потом через день я узнаю, что он купил Роналдо, - вспоминает Фабио Капелло, цитируемый pianetamilan.it.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Милан Фабио Капелло Сильвио Берлускони
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