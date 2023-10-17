​Капелло: «Я пытался отговорить Берлускони от приглашения Роналдо»

Итальянский специалист Фабио Капелло, тренировавший в прошлом «Милан», рассказал о том, как в 2007 году с ним советовался бывший владелец клуба Сильвио Берлускони, спрашивавший мнение Фабио по поводу приобретения бразильского нападающего Роналдо.

Капелло пытался отговорить его делать это, но Сильвио поступил по-своему:

- Берлускони позвал меня спросить мое мнение про него. Я ответил, что это пустая затея, так как он думает лишь о женщинах. Берлускони поблагодарил меня, а потом через день я узнаю, что он купил Роналдо, - вспоминает Фабио Капелло, цитируемый pianetamilan.it.