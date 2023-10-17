​Капелло: «Ювентус» выиграл 38 титулов и точка»

Итальянский специалист Фабио Капелло, с 2004 по 2006 год тренировавший туринский «Ювентус», считает, что титулы 2005 и 2006 года были выиграны честно.

Следовательно, по подсчетам Капелло, у туринцев 38 выигранных титулов, а не 36, как гласит официальная статистика итальянского чемпионата.

- У «Ювентуса» тридцать восемь Скудетто и точка. Мы выиграли титул на поле, честно. Никто нам не помогал, - цитирует слова Фабио Капелло pianetamilan.it.

В последний раз туринский клуб побеждал в чемпионате Италии в 2020 году. В прошлом сезоне клуб занял только пятое место в турнирной таблице Серии А.