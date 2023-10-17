​Рейндерс: «Поражение в дерби было болезненным, но сейчас мы первые»

Итальянский «Милан» отлично начал чемпионат, но в четвертом туре потерпел катастрофу в дерби с «Интером» - 1:5. Тем не менее, сейчас, после восьми туров, турнирную таблицу возглавляет все-таки именно «Милан» - «Интер» успел подрастерять очки в играх с «Сассуоло» и «Болоньей». Тиджани Рейндерс, новобранец «Милана», прокомментировал турнирное положение.

- «Интер» показал себя очень сильным соперником и поражение 1:5 было болезненным. Но ведь сейчас в турнирной таблице лидируем именно мы. Лига чемпионов? Мы можем выиграть ее, - цитирует слова Рейндерса Sportmediaset.it.