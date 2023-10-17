​Капелло: «Кассано перед каждым матчем жрал картошку фри, я не мог этого терпеть»

Итальянский специалист Фабио Капелло рассказал, почему выгнал из руководимого им мадридского «Реала» соотечественника Антонио Кассано, который провел в мадридском суперклубе лишь один сезон. По словам Капелло, его невероятно раздражало чревоугодничество Кассано, который все время поглощал картошку фри.

- Кассано каждый раз, перед каждой гонкой, заказывал себе картошку фри. Это было недопустимо. Меня одинаково злил как его повар, так и он сам, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Капелло дважды тренировал мадридский клуб - сперва в сезоне 1996/1997, затем в сезоне 2006/2007.