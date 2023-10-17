​Назван возможный следующий клуб Моуринью

В следующем году известный тренер Жозе Моуринью может сменить место работы. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, контакты с португальским специалистом начал «Аль-Хиляль». Саудовский клуб хочет убедить Моуринью внушительным в финансовом плане предложением.

Стоит сказать, что действующий контракт связывает Моуринью с «Ромой» до конца сезона 2023/2024. Ранее появлялась информация о том, что соглашение продлено не будет.

Как известно, слухи уже связывали Моуринью с «Аль-Хилялем». Недавно португалец признавался, что летом получал невероятное предложение, но отказался.

​Моуринью: «Летом мне поступило самое огромное предложение для тренера в истории футбола»