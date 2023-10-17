Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Назван возможный следующий клуб Моуринью

17 Октября 2023 • 17:19 Комментировать

В следующем году известный тренер Жозе Моуринью может сменить место работы. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, контакты с португальским специалистом начал «Аль-Хиляль». Саудовский клуб хочет убедить Моуринью внушительным в финансовом плане предложением.

Стоит сказать, что действующий контракт связывает Моуринью с «Ромой» до конца сезона 2023/2024. Ранее появлялась информация о том, что соглашение продлено не будет.

Как известно, слухи уже связывали Моуринью с «Аль-Хилялем». Недавно португалец признавался, что летом получал невероятное предложение, но отказался.

​Моуринью: «Летом мне поступило самое огромное предложение для тренера в истории футбола»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Аль-Хиляль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
17:19 · Италия. Серия А
​Назван возможный следующий клуб Моуринью
16:58 · Италия. Серия А
​Лукаку готовится рассказать всю правду о трансферной саге 1
14:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Гюнтера сообщил, что защитник «Вероны» хочет перейти в клуб РПЛ
13:29 · Англия. Премьер-лига
​«Реал», «Челси» и «Арсенал» нацелены на топ-форварда слухи
10:51 · Италия. Серия А
Камоцци: «Возвращение в РПЛ не станет шагом назад для Миранчука» 1
07:44 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелен на трансфер полузащитника «Тоттенхэма»
02:40 · Италия. Серия А
​Барези: «Люблю Сан-Сиро, но «Милану» пора переезжать»
02:33 · Италия. Серия А
Назван предположительный срок дисквалификации Фаджоли за ставки слухи
01:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» приблизился к подписанию бывшей трансферной цели «Интера»
01:30 · Италия. Серия А
Названа возможная зарплата Моуринью в саудовском клубе слухи
01:19 · Италия. Серия А
​«Он должен мне 500 тысяч долларов» - шурин Осимхена не отказывается от обвинений игрока
16 Октября
23:53 · Италия. Серия А
​Фабиан Руис может вернуться в Италию
23:36 · Италия. Серия А
Конте рассказал, об уходе из какого клуба жалеет больше всего
22:32 · Италия. Серия А
Осимхен хочет перейти в «Реал» слухи
21:42 · Италия. Серия А
Алехандро Гомес: «У меня было предложение из Саудовской Аравии, но я не хотел везти семью в пустыню»
Все новости
Рекомендуем