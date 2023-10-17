​Лукаку готовится рассказать всю правду о трансферной саге

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку готовится рассказать всю правду о летней трансферной саге со своим участием.

«Я должен дождаться подходящего момента. Я хочу, чтобы все меня услышали, и чтобы ничего не было вырвано из контекста. Время ещё не пришло», - цитирует Лукаку Daily Mail.

Ранее Лукаку говорил, что если он расскажет правду о лете, то все будут шокированы.

В сезоне 2023/2024 Ромелу Лукаку провёл за «Рому» восемь матчей в чемпионате Италии в Лиге Европы. В них бельгийский форвард записал на свой счёт семь голов. Стоит сказать, что права на Лукаку до сих пор принадлежат «Челси».