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Чемпионат Италии. Серия А

​Лукаку готовится рассказать всю правду о трансферной саге

17 Октября 2023 • 16:58 Комментировать (1)

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку готовится рассказать всю правду о летней трансферной саге со своим участием.

«Я должен дождаться подходящего момента. Я хочу, чтобы все меня услышали, и чтобы ничего не было вырвано из контекста. Время ещё не пришло», - цитирует Лукаку Daily Mail.

Ранее Лукаку говорил, что если он расскажет правду о лете, то все будут шокированы.

В сезоне 2023/2024 Ромелу Лукаку провёл за «Рому» восемь матчей в чемпионате Италии в Лиге Европы. В них бельгийский форвард записал на свой счёт семь голов.  Стоит сказать, что права на Лукаку до сих пор принадлежат «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Челси Ювентус Ромелу Лукаку
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Комментарии (1)
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InterSan
17 Октября 2023 в 17:39
Он типа ждет матч Интер-Рома и надеется в нем забить победный Гол, а потом балаболить все подряд.
Ну или он скажет - я с детства за Милан, поэтому хотел уколоть соперника.
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