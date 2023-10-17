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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци: «Возвращение в РПЛ не станет шагом назад для Миранчука»

17 Октября 2023 • 10:51 Комментировать
Аталанта
...
Дженоа
22.10 19:00

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который получает мало игрового времени в своём нынешнем клубе.

Камоцци считает, что возможное возвращение в РПЛ не стало бы шагом назад для 28-летнего футболиста.

«Миранчук — отличная опция для команды, но я не понимаю, почему в «Аталанте» ему не дают игровое время. Возвращение в РПЛ? В его случае это может быть хорошим выходом из ситуации», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» три матча, в которых он результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Франко Камоцци
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