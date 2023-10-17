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Чемпионат Италии. Серия А

​Барези: «Люблю Сан-Сиро, но «Милану» пора переезжать»

17 Октября 2023 • 02:40 Комментировать

Бывший капитан итальянского «Милана» Франко Барези поддерживает идею переезда клуба на новый стадион, разговоры о чем ведутся уже давно. Барези считает, что клубу нужна арена, которая сможет обслуживать команду всю неделю, что невозможно сейчас с «Сан-Сиро».

- Надо смотреть вперед, «Сан-Сиро» - это мой дом, но сейчас клубу нужен современный стадион, который будет функционален всю неделю. Я думаю, что это принесет выгоду всем, - цитирует слова Барези pianetamilan.it.

Франко Барези выступал за «Милан» с 1977 по 1997 год. Позже, с 2002 по 2008 год, работал в тренерском штабе итальянского клуба.


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Милан Франко Барези
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