​Барези: «Люблю Сан-Сиро, но «Милану» пора переезжать»

Бывший капитан итальянского «Милана» Франко Барези поддерживает идею переезда клуба на новый стадион, разговоры о чем ведутся уже давно. Барези считает, что клубу нужна арена, которая сможет обслуживать команду всю неделю, что невозможно сейчас с «Сан-Сиро».

- Надо смотреть вперед, «Сан-Сиро» - это мой дом, но сейчас клубу нужен современный стадион, который будет функционален всю неделю. Я думаю, что это принесет выгоду всем, - цитирует слова Барези pianetamilan.it.

Франко Барези выступал за «Милан» с 1977 по 1997 год. Позже, с 2002 по 2008 год, работал в тренерском штабе итальянского клуба.