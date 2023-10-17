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Чемпионат Италии. Серия А

​«Он должен мне 500 тысяч долларов» - шурин Осимхена не отказывается от обвинений игрока

17 Октября 2023 • 01:19 Комментировать

Мы уже сообщали о семейном скандале, который случился у Виктора Осимхена. Его задержанный по подозрению в вымогательстве шурин пояснил свою точку зрения на инцидент:

- Я женился на сестре Виктора в 2019 году. Сам игрок попросил меня работать с ним, стать его менеджером. В июле 2020 года он официально перешел из «Лилля» в «Наполи». Этот трансфер оформил его предыдущий агент, и он выплатил мне 500 тысяч долларов. Вскоре Осимхен попросил у меня их в долг. И до сих пор не возвращает. Я не прошу чужие деньги, я прошу свои деньги, которые предыдущий его агент сам перечислил мне. У меня есть документы, подтверждающие мои слова, - цитирует слова Оситы Около итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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